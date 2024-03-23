Antalya'da feci olay! Denizde ceset bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Gençlik Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve deniz polisi sevk edildi.
Deniz polisinin çalışmasıyla bota alınan ceset Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.
Polisin yaptığı çalışmada cesedin Berkhan Oğuz'a (24) ait olduğu anlaşıldı.
Oğuz'un cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.