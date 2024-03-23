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Moskova saldırısını düzenleyen teröristin şok itirafları: "5 bin 400 dolar verdiler"

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus Belediye Binası'ndaki konser salonuna silahlı saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırganlardan biri, ilk sorgusunda Telegram üzerinden iletişime geçtiği kişilerden 5 bin 400 dolar para aldığını ve silahları tanımadığı kişilerden temin ettiğini iddia etti.

Moskova saldırısını düzenleyen teröristin şok itirafları: "5 bin 400 dolar verdiler" mask
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Eylemi gerçekleştiren saldırganlardan biri, ilk sorgusunda Telegram üzerinden iletişime geçtiği kişilerden 5 bin 400 dolar para aldığını, silahları da yine tanımadığı kişilerin kendilerine temin ettiğini öne sürdü.

ÜLKEDE YÜKSEK ALARMA GEÇİLDİ

Güvenlik endişeleri nedeniyle bu hafta sonu Moskova'daki tüm halka açık etkinlikler ve toplantılar iptal edildi. Moskova'nın dört ana havalimanında yüksek alarma geçildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

OLAY YERİNDEKİ SİLAHLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Olaya ilişkin ilk görüntüleri yayınlayan Rusya Soruşturma Komitesi, elde edilen delillerde genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğünü ve tüm kamera görüntülerine de el konulduğunu açıkladı.
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23 Mar 2024 - 15:20 - Gündem

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