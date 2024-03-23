Moskova saldırısını düzenleyen teröristin şok itirafları: "5 bin 400 dolar verdiler"

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Eylemi gerçekleştiren saldırganlardan biri, ilk sorgusunda Telegram üzerinden iletişime geçtiği kişilerden 5 bin 400 dolar para aldığını, silahları da yine tanımadığı kişilerin kendilerine temin ettiğini öne sürdü.
ÜLKEDE YÜKSEK ALARMA GEÇİLDİ
Güvenlik endişeleri nedeniyle bu hafta sonu Moskova'daki tüm halka açık etkinlikler ve toplantılar iptal edildi. Moskova'nın dört ana havalimanında yüksek alarma geçildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
OLAY YERİNDEKİ SİLAHLARIN GÖRÜNTÜLERİ
Olaya ilişkin ilk görüntüleri yayınlayan Rusya Soruşturma Komitesi, elde edilen delillerde genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğünü ve tüm kamera görüntülerine de el konulduğunu açıkladı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.