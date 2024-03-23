Alanya'da korkunç olay! Seradan düşüp hayatını kaybetti

KESTEL Mahallesi'ndeki serayı tamir etmek için üzerine çıkan Eyüp Zavlak (60), dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zavlak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

Kaynak: AA