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Alanya'da korkunç olay! Seradan düşüp hayatını kaybetti

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Alanya’da tamir etmek için çıktığı seradan düşen kişi hayatını kaybetti

Alanya'da korkunç olay! Seradan düşüp hayatını kaybetti mask
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KESTEL Mahallesi'ndeki serayı tamir etmek için üzerine çıkan Eyüp Zavlak (60), dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zavlak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

Kaynak: AA
# acil, sağlık

23 Mar 2024 - 14:25 - Asayiş

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