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Survivor'da Yunus Emre - Aleyna krizi! Karısı da dahil oldu...

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'Survivor All Star 2024'ün çok konuşulan yarışmacısı Yunus Emre Özden'e, eşi Beria Özden'den "Aleyna'dan uzak dur" uyarısı gelmişti. Adada dışlandığını düşünen Kalaycıoğlu ise sinir krizi geçirmiş ve oyuna çıkmamıştı. Samimi halleri dikkat çeken Yunus Emre ve Aleyna, dokunulmazlık öncesi oyun alanında bir araya geldi. İşte detaylar...

Survivor'da Yunus Emre - Aleyna krizi! Karısı da dahil oldu... mask
Survivor'da Yunus Emre - Aleyna krizi! Karısı da dahil oldu...
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Survivor'ın iddialı isimlerinden  Yunus Emre Özden, diğer yarışmacılarla fiziksel temasın kıyısından döndüğü sert tartışmalar ve art arda aldığı cezaların ardından eşinin hamileliği ile gündeme gelmişti. Beria Özden, önce hamile olduğunu açıklamış, daha sonra gebeliğinin sonlandığını duyurmuştu.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN MESAJ! 
All Star başlamadan bir ay önce nikâh masasın oturduğu Yunus Emre ile  Aleyna Kalaycıoğlu'nun adadaki yakınlığından rahatsız olan Beria Özden'in, iletişim ödülünü kazanan kırmızı takım yarışmacısı Yunus Emre'ye, "Aleyna'dan uzak dur" şeklinde mesaj atması da çok konuşulmuştu.

Survivor'da Yunus Emre - Aleyna krizi! Karısı da dahil oldu...

"BEN KİMSENİN HİÇBİR ŞEYİ DEĞİLİM" 
Takım içinde dışlandığını belirten Kalaycıoğlu, adada sinir krizi geçirmişti. Gözyaşlarına hakim olamayan yarışmacı, "Ben kimsenin sinir tahtası da değilim, hiçbir şey de değilim. Çok doluyum, her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum" ifadelerini kullanmış ve oyuna çıkmamıştı.

"SANA DA SİNİR OLDUM" 
Aleyna ile Yunus Emre, yaşananlardan sonra haftanın  son dokunulmazlık mücadelesi öncesi oyun alanında bir araya geldi. Aynı takımda mücadele ettiği Özden'e kızgınlığını dile getiren Aleyna, "Sana da sinir oldum zaten" dedi. Yunus Emre ise "Niye bana sinir oluyorsun? Anlat da bilelim" cevabını verdi.

"TAKTIĞIN ŞEYE BAK" 
Survivor Yunus Emre, "Sonra anlatacağım" diyen Aleyna Kalaycıoğlu'na, "Aman taktığın şeye bak, boş ver. Geç otur, biraz kafanı dinle gölgede" sözleriyle destek olmaya çalıştı. Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi halleri yeniden gündem oldu. Söz konusu görüntüler sonrası Beria Özden'in tavrı merak konusu oldu.Survivor'da Yunus Emre - Aleyna krizi! Karısı da dahil oldu...

Kaynak: Milliyet

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23 Mar 2024 - 13:28 - Magazin

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