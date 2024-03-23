23 Mar 2024 - 12:49- Gündem G:

Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivillere kurşun yağdıran saldırganlar yakalandı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ile görüşen FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını bildirdi" denildi.

Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı mask
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall konser salonunda dün akşam yapılan terör saldırısında en az 93 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenirken, olayın failleri yakalandı.

4 TERÖRİST DAHİL 11 KİŞİ YAKALANDI

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ile görüşen FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını bildirdi" ifadelerine yer verildi.

IŞİD ÜSTLENDİ

Saldırının ardından sosyal medyadan açıklamada bulunan terör örgütü IŞİD, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü paylaşımında; Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını belirtti.

MEDVEDEV'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Öte yandan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi. Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır" ifadesini kullandı.

"ÖLÜME ÖLÜM"

Medvedev ayrıca şunları kaydetti: "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

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23 Mar 2024 - 12:49 - Gündem

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