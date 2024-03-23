Tele1'de yayınlanan "Gerçeğin İzinde" programında Gazeteci Yavuz Selimdağ, çarpıcı iddialarda bulundu. Alanya'da 280 dairelik bir siteye İran mafyasının kontrolüne aldığını aktaran Selimdağ, konuyu Türkiye gündemine taşıdı. Buna göre, site sakinleri aday çıkarak kongrede yönetimi değiştirmek için harekete geçti. Seçimi kaybedeceğini anlayan İran mafyası hazurunda ismi olmayan kişilere oy kullandırmaya çalışınca kongre iptal oldu.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİK SORUNUDUR"

Adli mercilere ve basına yansıyan konun ardından Tele1'deki programda konuyu Türkiye gündemine taşıyan Selimdağ, "İstanbul, Ankara ve Antalya'da uluslararası mafyalar sokaklarda dolaşarak birbirlerini öldürmeye devam ediyorlar. Bu kapsamda yeni bir mafya türü daha çıktı. Bu mafya türünün adı Emlak Mafyası. Türkiye turizm ülkesi. Bir takım boşluklardan faydalanarak 250 bin dolar ile vatandaşlık alanlar, bazı yerlerdeki önemli siteleri ele geçiriyorlar. Örneğin Alanya'da 280 dairelik bir site var. İranlılar bu siteye 3 yıldır çökmüşler. 42 tane daire alıyorlar. Bu sitedeki insanlar yazları gittikleri için 3 ay üst üste aidatı ödemediklerinde daireyi satışa çıkarıyorlar. Günlük, haftalık olarak da kiraya veriyorlar. Bu konular bizim Türkiye'mizin güvenlik meselesi. Bu konuya dikkat çekmek isterim. Mesela M.R.F. isimli bir kişi var. Geliyor ve 280 dairelik sitede insanları tehdit ediyor. Bunun benzeri vakaları Antalya'nın çeşitli yerlerinde var. Ege'nin de çeşitli yerlerinde var. Orada da insanlar evlerini günlük ve haftalık olarak kiraya veriyorlar." diyerek konuya olan önemi vurguladı.(Kaynak: Tele1)

Kaynak: Tele1