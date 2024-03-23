23 Mar 2024 - 12:28- Gündem G:

Ünlü gazeteciden şok Alanya iddiası: Yabancı emlak mafyası cinayetler işliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da 280 dairelik bir sitenin İran mafyası tarafından ele geçirildiği iddiaları Türkiye gündeminde bomba etkisi yarattı. Emlak mafyasının cinayetler işlediğini iddia eden Gazeteci Yavuz Selimdağ milyonların izlediği Tele1'deki "Gerçeğin İzinde" programında bu olayın ülke güvenliğini tehlikeye attığını söyleyerek çağrıda bulundu

Ünlü gazeteciden şok Alanya iddiası: Yabancı emlak mafyası cinayetler işliyor
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tele1'de yayınlanan "Gerçeğin İzinde" programında Gazeteci Yavuz Selimdağ, çarpıcı iddialarda bulundu. Alanya'da 280 dairelik bir siteye İran mafyasının kontrolüne aldığını aktaran Selimdağ, konuyu Türkiye gündemine taşıdı. Buna göre, site sakinleri aday çıkarak kongrede yönetimi değiştirmek için harekete geçti. Seçimi kaybedeceğini anlayan İran mafyası hazurunda ismi olmayan kişilere oy kullandırmaya çalışınca kongre iptal oldu.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİK SORUNUDUR"

Adli mercilere ve basına yansıyan konun ardından Tele1'deki programda konuyu Türkiye gündemine taşıyan Selimdağ, "İstanbul, Ankara ve Antalya'da uluslararası mafyalar sokaklarda dolaşarak birbirlerini öldürmeye devam ediyorlar. Bu kapsamda yeni bir mafya türü daha çıktı. Bu mafya türünün adı Emlak Mafyası. Türkiye turizm ülkesi. Bir takım boşluklardan faydalanarak 250 bin dolar ile vatandaşlık alanlar, bazı yerlerdeki önemli siteleri ele geçiriyorlar. Örneğin Alanya'da 280 dairelik bir site var. İranlılar bu siteye 3 yıldır çökmüşler. 42 tane daire alıyorlar. Bu sitedeki insanlar yazları gittikleri için 3 ay üst üste aidatı ödemediklerinde daireyi satışa çıkarıyorlar. Günlük, haftalık olarak da kiraya veriyorlar. Bu konular bizim Türkiye'mizin güvenlik meselesi. Bu konuya dikkat çekmek isterim. Mesela M.R.F. isimli bir kişi var. Geliyor ve 280 dairelik sitede insanları tehdit ediyor. Bunun benzeri vakaları Antalya'nın çeşitli yerlerinde var. Ege'nin de çeşitli yerlerinde var. Orada da insanlar evlerini günlük ve haftalık olarak kiraya veriyorlar." diyerek konuya olan önemi vurguladı.(Kaynak: Tele1)

Kaynak: Tele1

# Bir, kişi, türkiye, ankara

23 Mar 2024 - 12:28 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Cübbeli Ahmet'in tehdidi ne anlama geliyor? Cemaate verdiği süre daralıyor... mask
Cübbeli Ahmet'in tehdidi ne anlama geliyor? Cemaate verdiği süre daralıyor...
İliç’in bilirkişi raporu açıklandı: Şirket suçlu, en yetkili kişi suçsuz mask
İliç’in bilirkişi raporu açıklandı: Şirket suçlu, en yetkili kişi suçsuz
Meteoroloji'den 'kış bitmeyecek' uyarısı: Yoğun kar yağışı geliyor mask
Meteoroloji'den 'kış bitmeyecek' uyarısı: Yoğun kar yağışı geliyor
İfade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama mask
İfade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
Başkan Yücel ve Meclis Üyesi adaylarından huzurevine ziyaret mask
Başkan Yücel ve Meclis Üyesi adaylarından huzurevine ziyaret
ANAP Alanya'da Başkan Yücel'in yanında mask
ANAP Alanya'da Başkan Yücel'in yanında
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber