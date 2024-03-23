Özçelik’ten ‘Kul hakkı’ mesajı

SEÇİM çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Partisinin İlçe Başkanlığı tarafından Mahmutlar Mahallesi’ndeki Pazar Yeri’nde düzenlenen iftar programında, binlerce vatandaşla bir araya gelerek, “Halil İbrahim Sofrasına” oturdu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile vatan için şehit düşen güvenlik görevlilerinin aziz hatıraları ve Mehmetçikler için dualar edildi. Özçelik, hınca hınç dolan meydanda masaları gezerek, mahalle sakinleriyle selamlaşıp, Ramazan Ayı’nı kutladı. Bebek ve çocuklarla yakından ilgilenen Özçelik, gençlerle de sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Yoğun ilgi gösterilen programa, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve belediye meclis üyesi adayları da katıldı.

HOŞGÖRÜ VE SAYGI ESASLI BELEDİYECİLİK

Katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkürlerini ileten Mahmutlar Mahallesi Muhtarı ve CHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Ahmet Top, konuşmasını yapmak üzere Başkan Adayı Özçelik’i sahneye davet etti. “Osman Başkan” ile “Alanya’nın Umudu” sloganları ve alkış tufanı eşliğinde sahneye çıkan Osman Tarık Özçelik, burada kendisini heyecanla bekleyen kalabalığa seslendi. Mevcut Belediye yönetiminin Alanya’nın ihtiyaçlarına ayak uyduramadığını ifade eden Özçelik, “Kul hakkı yemeyen, adaletli bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Halkımızı birbirine düşürmelerine asla izin ve fırsat vermeyeceğiz. Biz, “Birleş Alanya” sloganıyla yola çıktık ve az zamanda çok yol kat ettik. Alanya’mızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Herkese saygı gösteren, hoş görülü, hiçbir vatandaşı ötekileştirmeyen bir belediyeciliği benimsiyoruz. Şehrimizin zenginliklerini, sadece bir avuç siyasetçinin veya yandaşın cebine girmesine değil, halkımıza hakça dağıtılmasına öncelik veren bir belediyecilik anlayışını destekleyerek, belediyenin sırtından zenginleşme dönemine son vereceğiz. Başka Alanya yok, Alanya hepimizin” şeklinde konuştu. (CHP/BÜLTEN)