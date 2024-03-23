Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaş gözünü tabeladan ayırmazken gece yarısından itibaren geçerli olan değişiklikle birlikte motorine indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan güncel fiyata göre, motorine 1 liralık indirim yapıldı. 21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.
Kaynak: Karar
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.