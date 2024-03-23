- Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor

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Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki hareketlilik ile birlikte akaryakıt tablosu değişmeye devam ediyor. 21 Mart'ta benzin ve motorine gelen zammın ardından bu kez tabela indirim için değişti. Motorin fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olan 1 liralık indirim geldi.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor mask
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Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaş gözünü tabeladan ayırmazken gece yarısından itibaren geçerli olan değişiklikle birlikte motorine indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan güncel fiyata göre, motorine 1 liralık indirim yapıldı. 21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

Kaynak: Karar
# Mart

23 Mar 2024 - 10:09 - Ekonomi

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