23 Mar 2024 - 10:09 - Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor

Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki hareketlilik ile birlikte akaryakıt tablosu değişmeye devam ediyor. 21 Mart'ta benzin ve motorine gelen zammın ardından bu kez tabela indirim için değişti. Motorin fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olan 1 liralık indirim geldi.