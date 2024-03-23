TFF Süper Kupa için son kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün yaptığı açıklamayla, heyecanla beklenen 2023 Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının detaylarını duyurdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da 1 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek.
DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLDİĞİ SÖYLENMİŞTİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın tarihinde değişiklik talebi geldiği ve bu talebi değerlendirdikleri ifade edilmişti. Ancak, yapılan son açıklama ile birlikte tarih değişikliği olmadığı ve mücadelenin planlandığı gibi gerçekleşeceği belirtilmiş oldu.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.