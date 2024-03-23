- Spor

TFF Süper Kupa için son kararını verdi

ABONE OL Google News Sayfamız

TFF, Süper Kupa'nın daha önce de karar verildiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

TFF Süper Kupa için son kararını verdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün yaptığı açıklamayla, heyecanla beklenen 2023 Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının detaylarını duyurdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da 1 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek.

DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın tarihinde değişiklik talebi geldiği ve bu talebi değerlendirdikleri ifade edilmişti. Ancak, yapılan son açıklama ile birlikte tarih değişikliği olmadığı ve mücadelenin planlandığı gibi gerçekleşeceği belirtilmiş oldu.

Kaynak: Karar
# türkiye, günü, Son, 2023, ifade, açıklama, şanlıurfa, pazar

23 Mar 2024 - 09:35 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

TFF Süper Kupa için son kararını verdi mask
TFF Süper Kupa için son kararını verdi
Ülkemizde de forma giymişti. Dünyaca ünlü futbolcu tecavüz suçlamasıyla tutuklandı mask
Ülkemizde de forma giymişti. Dünyaca ünlü futbolcu tecavüz suçlamasıyla tutuklandı
Alanyaspor'dan hazırlık maçına davet! mask
Alanyaspor'dan hazırlık maçına davet!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler: Bizim elimizden şampiyonlukları çaldınız mask
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler: Bizim elimizden şampiyonlukları çaldınız
Şimşek start verdi mask
Şimşek start verdi
Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için hazır! mask
Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için hazır!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber