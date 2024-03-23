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Moskova saldırısının şüphelileri belli oldu

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Rusya'nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayının artabileceğini bildirdi

Moskova saldırısının şüphelileri belli oldu mask
Moskova saldırısının şüphelileri belli oldu
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Olayın ardından sosyal medyada birçok farklı iddia dolaşıma girdi. Moskova'da gerçekleştirilen saldırı sonrası şüpheliler de belli oldu. Rus yetkililer aranan şüphelilerin fotoğraflarını yayınladı.

Moskova saldırısının şüphelileri belli oldu
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23 Mar 2024 - 09:32 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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