Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Olayın ardından sosyal medyada birçok farklı iddia dolaşıma girdi. Moskova'da gerçekleştirilen saldırı sonrası şüpheliler de belli oldu. Rus yetkililer aranan şüphelilerin fotoğraflarını yayınladı.
- Dünya
Moskova saldırısının şüphelileri belli oldu
Rusya'nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayının artabileceğini bildirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.