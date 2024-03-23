Moskova saldırısının şüphelileri belli oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Olayın ardından sosyal medyada birçok farklı iddia dolaşıma girdi. Moskova'da gerçekleştirilen saldırı sonrası şüpheliler de belli oldu. Rus yetkililer aranan şüphelilerin fotoğraflarını yayınladı.