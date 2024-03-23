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İliç’in bilirkişi raporu açıklandı: Şirket suçlu, en yetkili kişi suçsuz

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İliç’teki maden faciasıyla ilgili bilirkişi raporunda; havanın, suyun ve toprağın kirletildiği, şirketin kayan liç yığını sahasında hiçbir şekilde önlem almadığı bilgisi yer aldı. Anagold ‘asli kusurlu’ bulunurken, şirketin Türkiye’deki en yetkili isminin ise hiçbir sorumluluğunun olmadığına karar verildi.

İliç’in bilirkişi raporu açıklandı: Şirket suçlu, en yetkili kişi suçsuz mask
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 9 işçinin toprağın altında kalmasına sebep olan maden faciasıyla ilgili bilirkişi raporunun içeriği belli oldu. Raporda şirketin yığın liç sahasında hiçbir önlem almadığı toprak, hava ve yeraltı sularında ciddi kirliliğe yol açıldığı belirtildi. Dolayısıyla Anagold Madencilik asli kusurlu bulundu. Bilirkişi bunun dışında şirket yöneticileri Kanadalı Jain Roland Guille, Kenan Özdemir, Abdülkadir Cansız, Özgür Kaya, İzzet Tekin ve Mehmet Türk ile sahadan sorumlu 5 mühendisi de ‘asli kusurlu’ buldu. Ancak alt işverenler ve Anagold Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin olayda hiçbir sorumluluğu olmadığına karar verildi.

'HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ'

Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberine göre; bilirkişi raporunda Anagold Madencilik’in sorumluluğu hakkında şöyle denildi:

"Yığın liç sahasında kayan solüsyon içerikli toprağa hiçbir önlem alınmamış ve kirletilmeye ve kontamine olmaya açık olan kuru dere yatağına akması ile, toprağın kayması esnasında oluşan gaz ile hava kirliliğine yol açıldığı, daha evvel hiçbir önlem alınmamış olan Sabırlı Deresi'ne akması ile toprak kirliliğine ve aynı zamanda yüzeysel ve yeraltı suyu kirliliğine yol açacak olması, ÇED raporunda 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’a dayalı olarak çıkartılan yönetmeliklerle oluşan mevzuata aykırı hareket edilmesi sebebiyle, vermiş olduğu taahhütlere uyulmadığından, ‘Kasten veya taksirle çevreyi kirletme suçu’ işlendiğinden Anagold Madencilik asli kusurludur.”

'MÜDÜRÜN YETKİSİ YOK'

Olay sonrası Türkiye’ye gelen ve kısa bir süre gözaltında kaldıktan sonra bırakılan ve ifadesinde tüm sorumluluğu sahadaki mühendisler ile alt düzey yöneticilere yıkan Anagold Madencilik Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci için de bilirkişi raporunda şu ifadeler kullanıldı:

“Anagold Madencilik AŞ’ye ait finansla ilgili işlerde üst merciler, SSR Mining üst yöneticileri ve Çalık Holding üst yöneticilerine bildirmesi ve bununla ilgili koordinasyonu sağladığı, teknik olarak yetkisinin olmadığı tespit edilmiş olup, meydana gelen kaza olayında kusurlu olmadığı tespit edilmiştir.”
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23 Mar 2024 - 09:18 - Gündem

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