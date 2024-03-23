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Son dakika - Akdeniz'de deprem salladı

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AKDENİZ’de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika - Akdeniz'de deprem salladı mask
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AKDENİZ’de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Muğla’nın Marmaris ilçesinin 166 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.56’da oldu. Deprem, yerin 15,92 kilometre açığında meydana geldi.
# acil

23 Mar 2024 - 08:58 DHA Ankara- Gündem

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