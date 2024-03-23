Bayram tatilini zehir edecek zam: Bilet fiyatlarındaki korkutucu tablo!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, hafta sonuyla birleşerek toplamda 9 güne uzanan tatil dönemi, birçok kişinin tatil bölgelerini ya da memleketlerini tercih etme planları yapmasına neden oluyor.

Özellikle İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Konya ve Trabzon gibi noktalara yapılacak uçuşlarda yoğun bir talep olduğunu söyleyen uzmanlar Türkiye Gazetesi'nin Haberine Göre;

Vatandaşlar, sosyal medyada ek sefer taleplerini dile getirmeye başladılar. Aynı zamanda otobüs firmalarında da hareketlilik yaşanırken, bilet alımları konusunda "acele edin" uyarısı yapıldı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, bu tatilin nisan başına denk gelmesinin, dış turizmin düşük olduğu dönemde iç turizme önemli bir canlılık getirdiğini belirtti.

600 LİRALIK OTOBÜS BİLETİ BAYRAMDA 1.200 LİRA OLDU

İstanbul Otogarı'nda şehirler arası taşımacılık yapan bir firmanın yetkilisi, telefon trafiğinin yoğunlaştığını belirterek, "Bayram tatili 9 güne çıkınca bilet taleplerinde ciddi bir artış oldu. Uçak biletleri yüksek fiyatlı olduğu için vatandaşlar otobüs yolculuğunu tercih ediyorlar. Özellikle Anadolu'ya yapılan seferlerde talep oldukça yüksek.

Normal zamanlarda, bugün İstanbul'dan Adana'ya seyahat etmek isterseniz, bilet fiyatı genellikle 600 ile 700 lira arasında değişir. Ancak 6 Nisan ile 13 Nisan arasındaki tarihlerde aynı yolculuk için bilet fiyatları 1.000 ile 1.200 lira arasına çıkıyor. Havayolu taşımacılığının artması nedeniyle otobüslerimize eskisi kadar rağbet olmasa da, bu gibi bayram ve tatil dönemlerinde talep artışı sayesinde kazanç elde edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber