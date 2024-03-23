23 Mar 2024 - 02:22- Ekonomi G:

Tütüncü'den maaş rekoru: En düşük maaş dudak uçuklattı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 15 yıldır beraber çalıştığı belediye işçilerine sevindirici haber verdi. Tütüncü’nün, belediye işçilerine aylık 3 bin TL sosyal yardım jesti ile en düşük işçi maaşı 31 bin TL, en düşük kadrolu maaşı 46 bin TL olduğu açıklandı.

Tütüncü'den maaş rekoru: En düşük maaş dudak uçuklattı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, belediye personelinin yüzünü güldürecek bir karara daha damga vurdu.

3 BİN TL ARTIŞ

Kepez’de 15 yıldır omuz omuza yürüdüğü belediye işçilerini gitmeden önce Tütüncü’nün, belediye işçilerine aylık 3 bin TL sosyal yardım jesti ile en düşük işçi maaşı 31 bin TL, en düşük kadrolu maaşı 46 bin TL olduğu açıklandı.

Kaynak: Kamu Son Haber
# Antalya, Bir, Belediye, başkan, Sosyal, en düşük

23 Mar 2024 - 02:22 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bayram tatilini zehir edecek zam: Bilet fiyatlarındaki korkutucu tablo! mask
Bayram tatilini zehir edecek zam: Bilet fiyatlarındaki korkutucu tablo!
O ilde maaş rekor kırdı: En düşük maaş dudak uçuklattı! Tam... mask
O ilde maaş rekor kırdı: En düşük maaş dudak uçuklattı! Tam...
Emekliler için heyecanlı süreç başladı: O yaş aralığındaysanız buna dikkat... Erken emeklilik fırsatı! mask
Emekliler için heyecanlı süreç başladı: O yaş aralığındaysanız buna dikkat... Erken emeklilik fırsatı!
BDDK’dan flaş karar: Taşıt kredilerinde sınırlar değişti mask
BDDK’dan flaş karar: Taşıt kredilerinde sınırlar değişti
200.000 TL maaşla çalışacak işçi bulamıyorlar: İş ihtiyacı olana büyük fırsat mask
200.000 TL maaşla çalışacak işçi bulamıyorlar: İş ihtiyacı olana büyük fırsat
Araç sahipleri dikkat! Bu gece itibarıyla geçerli olacak mask
Araç sahipleri dikkat! Bu gece itibarıyla geçerli olacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber