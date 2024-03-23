O ilde maaş rekor kırdı: En dülük maaş dudak uçuklattı! Tam...

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, belediye personelinin yüzünü güldürecek bir karara daha damga vurdu.

3 BİN TL ARTIŞ

Kepez’de 15 yıldır omuz omuza yürüdüğü belediye işçilerini gitmeden önce Tütüncü’nün, belediye işçilerine aylık 3 bin TL sosyal yardım jesti ile en düşük işçi maaşı 31 bin TL, en düşük kadrolu maaşı 46 bin TL olduğu açıklandı.

Kaynak: Kamu Son Haber