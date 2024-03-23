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Ücretsiz maça davet

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Corendon Alanyaspor Kulübü, Curaçao Milli Takımı ile yarın Oba Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçına tüm sporseverleri davet etti

Ücretsiz maça davet mask
Ücretsiz maça davet
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TRENDYOL Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, lige verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Turuncu yeşilli ekip, Antalya'da kamp yapan Curaçao Milli Takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 24 Mart Pazar günü (yarın) saat 15.30'da oynanacak olan özel maça sporseverleri davet eden Corendon Alanyaspor Kulübü, taraftarların mücadeleyi ücretsiz olarak izleyebileceklerini açıkladı.

Ücretsiz maça davet

ŞİMŞEK TEK ÇALIŞTI


Corendon Alanyaspor, önceki gün başladığı Gaziantep maçı hazırlıklarına dün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, koşu çalışması ve dar alanda çift kale maçla sona erdi. Corendon Alanyaspor, GAziantep maçına yarın oynayacağı hazırlık maçının ardından devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Ücretsiz maça davet

Kaynak: Spor SERVİSİ

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23 Mar 2024 - 02:11 - Spor

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