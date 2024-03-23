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İftarda Kaymakam Ürkmezer’i ağırladılar

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ALANYA Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, iftarda Baloğlu Ailesi’ne konuk oldu.

İftarda Kaymakam Ürkmezer’i ağırladılar mask
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Aile ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Ürkmezer, Engin ve Zeynep Baloğlu çiftinin iftar sofrasına misafir oldu. Aile ile birlikte iftar yapan Kaymakam Ürkmezer, iftarın ardından aile bireyleriyle sohbet ederek hal hatırlarını sordu ve ihtiyaçlarını dinledi. Daha sonra ailenin küçük çocukları Hüseyin Ayaz ve Umut Durmuş'un eğitim durumlarıyla ilgili bilgi alan Kaymakam Ürkmezer çocuklarla vakit geçirerek oyunlarına eşlik etti. Ziyarette Kaymakam Ürkmezer tarafından çocuklara hediyeler de verildi. Baloğlu ailesi ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Ürkmezer ve beraberindekilere teşekkür etti. Kaymakam Ürkmezer’e iftar ziyaretinde SYDV Müdürü Fikret Namal eşlik etti. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi
# ilgili, etti, eğitim

23 Mar 2024 - 02:10 - Siyaset

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