Üniversite öğrencileri uyarıldı

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi kampüsünde bulunan öğrencilere, TDP ekiplerince internet ortamında ve iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık olayları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere olası bir olay karşısında alınması gereken tedbirler anlatıldı. Ayrıca; Alanya’da ikinci el eşya satan işletme sahiplerine, çalışanlarına ve müşterilerine yönelik de suçtan elde edilen ve ekonomik değeri olan malı satın alıp mağdur olmamaları için “Suç Eşyasını Satın Almak veya Kabul Etmek Suçu” ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi