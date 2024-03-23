23 Mar 2024 - 02:08 - Eğitim

Alanya Kütüphane Haftası’na hazır

HER yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan Kütüphane Haftası tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kütüphane Haftası kutlamaları, Alanya Belediyesi bünyesinde bulunan kütüphanelerde gerçekleşecek.