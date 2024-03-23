- Eğitim

Alanya Kütüphane Haftası’na hazır

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HER yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan Kütüphane Haftası tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kütüphane Haftası kutlamaları, Alanya Belediyesi bünyesinde bulunan kütüphanelerde gerçekleşecek.

Alanya Kütüphane Haftası’na hazır mask
Alanya Kütüphane Haftası’na hazır
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Kütüphaneler Haftası Alanya’da birbirinden renkli etkinlerle kutlanacak. Hafta boyu sürecek programda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Konaklı Kütüphanesi, Mahmutlar Kütüphanesi, Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi ile Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Halk Kütüphanesi’nde çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.


EN ÇOK KİTAP OKUYANLARA ÖDÜL


Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kütüphane kullanımının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, atölye çalışmalarının yanı sıra çok okuyanlara hediye ve başarı belgesi takdimi gibi etkinliklerle 60. Kütüphane Haftası kutlanacak.

Alanya Kütüphane Haftası’na hazır


ETKİNLİK PROGRAMIYLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER İÇİN


Demirtaş Kütüphanesi: 0242 510 20 85Konaklı Kütüphanesi : 0242 510 21 05
Ebeveyn&Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi: 444 82 07-3401
Mahmutlar Kütüphanesi: 0242 510 20 57
# Alanya, ilgili, çocuk

23 Mar 2024 - 02:08 - Eğitim

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