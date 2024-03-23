ALKÜ’de 'Su Yönetimi Çalıştayı' yapıldı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), Türkiye’nin ve bölgenin gelişmesi için bilimsel çalışma sonuçlarının kamuoyu, kurum ve kuruluşlarla paylaşımı tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi ve Biyosistem Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından “22 Mart Dünya Su Günü: Alanya’da Su Yönetimi Problemleri ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenlendi. Biyosistem Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arslan’ın koordinatörlüğünde düzenlenen çalıştaya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ASAT Alanya Müdürü Ümit Demirel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



PROF. DR. KILIÇ: SU ZENGİNİ ÜLKE DEĞİLİZ



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, konuşmasında ülkemizde yaşanan su krizine ve gelecekte yaşanacak sorunlara dikkat çekti. Bilimsel hesaplamalarla su sorunu yaşanacak bölgeleri ve ülkeleri anlatan Kılıç, “Türkiye su zengini ülke değil. Şu anda su stresi yaşayan, yakın gelecekte de su kıtlığı yaşayacak bir ülke durumundayız. Su kaynaklarımızı ne kadar dikkatli kullanmamız gerektiğini aslında bu bilgiler bize gösteriyor. Bunun yanında yer üstü sularımızı tüketirken, yer üstü suların sigortası olan yer altı sularımızı da kaybediyoruz. Kaynaklarımızı yönetilir duruma getirmemiz lazım. Bunun için kuraklık ve depremle ilgili dirençli şehirler oluşturmamız gerekiyor. Suyun önemini kuyu kuruduktan sonra anlayacağız. Suyun önemini kuyularımız kurumadan anlamamız ve önlemlerimizi almamız lazım.” dedi.



’SULARDA TARIMSAL VE EVSEL ATIK MADDELERİNE RASTLADIK’



Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, suyun tüm canlılar için büyük önem taşıdığını hatırlatırken dünya nüfusunun artmasına karşılık su kaynaklarının korunmasına da dikkat çekti. Prof. Dr. Cengiz, “Su kaynaklarında yapılan kirlilik çalışmalarında evsel ve tarımsal ilaç atıklarından temiz sulara karışan maddeler olduğunu gördük. Sularımızın temiz olması için tüm vatandaşlarımızın bilinçli olması lazım.” diye konuştu.



‘BİR İNSAN GÜNDE 5 DAMACANA SU KULLANIYOR’



Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, su kullanımında ve tasarrufunda önemli konuları gündeme getirdi. Alınacak önlemlerle su tasarrufunu en üst seviyelere çıkartılabileceğini dile getiren Müdür Rüzgar, “Türkiye su sıkıntısı çekecek ülkeler arasında bulunurken birçok alan kritik dönemi yaşamaya başladı. Yağış alan kıyı kesimleri kısmen su sorunu çekmezken orta kesimlerde birçok yer kritik eşikte bulunuyor. Bunun için su kullanımı konusunda gerçek tasarruf yapmamız gerekiyor. Bunu en çok tarımsal sulamada yaptığımızda büyük ölçüde tasarruf sağlamış olacağız. Bir insan günde ortalama 5 damacana su kullanıyor. Bunu tasarruflarla 1 damacanaya kadar düşürebiliyoruz.” dedi. Müdür Rüzgar; su verimliliği, su tasarrufu, ürün planlaması, Alanya tarımı, sulama sistemleri, iklim değişikliği konularında sunum yaparak Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.



DR. ÖĞR. ÜYESİ ARSLAN: “SU EKONOMİK BİR MAL DEĞİL, DEĞERLİ BİR HAZİNEDİR”



Çalıştayın düzenlenmesine öncülük eden ALKÜ Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arslan, 22 Mart Dünya Su Günü’nün tüm dünyada büyük bir önem ve farklı temalarla gündeme getirildiğini ifade etti. Alanya havzasının su sayesinde verimli topraklara sahip olduğunu hatırlatan Arslan, “Alanya’da tarımsal suyun açık kanallarla iletilmesi sırasında büyük kayıplar yaşanıyor. Aynı zamanda Alanya bölgesi, tropikal meyve üretimi açısından ülkemizde oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Tropik meyvelerin su tüketimi fazla olduğu için tarımsal alanda su yönetimi çok iyi planlanmalı. Buradaki dezavantajlarımızdan birisi arazinin engebeli olması ve turizm amaçlı su kullanımının çok yoğun olması şeklinde karşımıza çıkıyor. Alanya’nın ciddi bir su sorunu yaşamaması, tropikal iklime sahip olması ve turizm cazibesi nedenleriyle sürekli göç aldığını da görüyoruz. Nüfus artarken su miktarının azaldığını görmeye başladık. Bunun için su kullanımında tasarruf planlaması yapmamız gerekiyor. Alanya’da kullanılacak suyun büyük bir bölümü tarımsal alanda kullanılıyor. Alanya’nın su yönetimi problemleri arasında yağış rejiminin düzensiz olması, enerji problemi, kuraklık, suyun fiyatlandırılması, modernizasyon ihtiyacı yer alıyor. Suyu doğru ve tasarruflu kullanmak için tarımda modern sulama yöntemlerinin yapılması, turizm sektöründe tasarruflu ve verimli su kullanılması, tarımsal ve evsel kullanımlarda modernizasyon, sulama yöntemlerinin doğru yapılması gerekiyor. Su kullanımında bilinçli olmak her vatandaşın öncelikli görevi olmalı. Su, ekonomik bir mal değil; değerli bir hazinedir” dedi.



Çalıştayın sonunda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Akın ve Prof. Dr. Bayramoğlu tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edilirken çalıştaya destek veren katılımcılara da katılım belgesi takdim edildi. Çalıştay, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. (ALKÜ BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ