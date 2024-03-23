23 Mar 2024 - 01:59- Turizm G:

Alanya Belediyesi 'Perlatör' dağıttı

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ALANYA Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü’nde önemli bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Alanya Belediyesi 'Perlatör' dağıttı mask
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Etkinlik kapsamında su tasarrufuna dikkat çekmek, vatandaşların ev ekonomisine katkıda bulunmak ve “Yeşil Kent Alanya” olgusunun yaygınlaştırılması amacıyla Dünya Su Günü’nde su tasarruf aparatı perlatör dağıtıldı. Cuma Pazarı’nda gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine mavi bayraklı otellerden sorumlular da katılarak destek verdiler. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi
# Alanya, günü, destek

23 Mar 2024 - 01:59 - Turizm

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