İlk yapay zeka yasası çıktı

ABD'de Tennessee Eyaleti'nin valisi Bill Lee, müzisyenleri yapay zeka tarafından izinsiz kulanımdan korumayı amaçlayan bir yasa tasarısını imzaladı. Yasa, Benzerlik Ses ve Görüntü Güvenliğini Sağlama (ELVIS) Yasası olarak adlandırılıyor.

Müzik yapımında yeni bir sekme açan yapay zekanın varlığı 1950'lere kadar uzanırken, robotların artık dijital pop yıldızları olarak müzik yapmasıyla birlikte üretken yapay zekada çığır açan son gelişmeler sektördeki görüşleri ikiye böldü. Pek çok uzman yapay zekanın yasal ve etik kaygılar doğurduğunu söylüyor. Geçen yıl ChatGPT dil sistemi tarafından popüler hale getirilen üretken yapay zeka, orijinal sesler, şarkı sözleri veya tüm şarkılar dahil olmak üzere kendi başına içerik oluşturabilir.

5.8 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Tennessee'nin önceden var olan yasası insan taklidine olanak tanıyan ve kullanıcıların başkalarının görüntüsü ve sesiyle izinsiz sahte çalışmalar yapmasına izin veren yeni, kişiselleştirilmiş üretken yapay zeka klonlama modellerini ve hizmetlerini özel olarak ele almıyordu.

Valilikten yapılan açıklamada, var olan yasanın şarkı yazarları ve müzik endüstrisi profesyonellerinin sesini yapay zekanın kötüye kullanımına karşı korumayı içerecek şekilde güncellendiği belirtildi. Valiliğe göre, Tennessee'nin müzik endüstrisi eyalet genelinde 61.617'den fazla işi destekliyor ve gayri safi yurtiçi hasılaya 5,8 milyar dolar katkıda bulunuyor.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Avrupa, yapay zeka ile ilgili düzenlemeler konusunda ABD'nin önünde yer alıyor. Avrupa Parlamentosu, dün yapay zeka yasasını onaylayarak dünyada bir ilke imza atmıştı. Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, kanun yapıcılara yapay zeka düzenlemesi için baskı yaptığı ancak ABD kongresinin etkili bir düzenleme yapma konusunda çok az ilerleme kaydettiği ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi