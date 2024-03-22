Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Özkan B. (27) yönetimindeki hafif ticari araç, Muhammed Ö. (18) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Nezahat B. (57) ağır yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Sümeyye T. (24) ve Elmas T. (44) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.Ekiplerin kazayla ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA