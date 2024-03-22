22 Mar 2024 - 23:40- Asayiş G:

İki otomobilin feci kazası; takla atarak durabildi

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Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İki otomobilin feci kazası; takla atarak durabildi mask
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Mehmet Salih B. idaresindeki otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Ramazan K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.Kazanın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Kazada yaralanan sürücüler ile 2 kişi, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
# kişi, sağlık, Polis, Otomobil

22 Mar 2024 - 23:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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