- Magazin

Ünlü fenomen estetik uğruna canından oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medyayı derinden sarsan ölüm! Fenomen Elena Larrea liposuction (yağ aldırma) operasyonu nedeniyle oluşan pıhtı yüzünden hayatını kaybetti.

Ünlü fenomen estetik uğruna canından oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elena Larrea, geçtiğimiz günlerde liposuction (yağ aldırma) operasyonu geçirdi. Operasyonun ardından ise durumu kötüye giderek bir anda rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetti. Larrea'nın yaşadığı durum, pıhtının bacaklardan akciğerlere vurduğu nadir görülen bir vaka olarak adlandırıldı. Kan pıhtısına tam olarak neyin neden olduğu hala netlik kazanmış durumda değil; fakat ölümünün yağ aldırma operasyonunu takip ettiği ileri sürülüyor

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Sosyal, takip

22 Mar 2024 - 23:23 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Can Yaman'ın İtalyan diziden alacağı para dudak uçuklattı! mask
Can Yaman'ın İtalyan diziden alacağı para dudak uçuklattı!
Yeşilçam'ın acı günü: Oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti mask
Yeşilçam'ın acı günü: Oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti
Yalı Çapkı'nında flaş ayrılık mask
Yalı Çapkı'nında flaş ayrılık
Survivor'da sonunda patladı: Yaman, Yasin'e 'Kimse elimden alamaz seni' mask
Survivor'da sonunda patladı: Yaman, Yasin'e 'Kimse elimden alamaz seni'
Ünlü sanatçıdan kahreden haber geldi mask
Ünlü sanatçıdan kahreden haber geldi
Bahar Öztan hayatını kaybetti mask
Bahar Öztan hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber