Ünlü fenomen estetik uğruna canından oldu

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elena Larrea, geçtiğimiz günlerde liposuction (yağ aldırma) operasyonu geçirdi. Operasyonun ardından ise durumu kötüye giderek bir anda rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetti. Larrea'nın yaşadığı durum, pıhtının bacaklardan akciğerlere vurduğu nadir görülen bir vaka olarak adlandırıldı. Kan pıhtısına tam olarak neyin neden olduğu hala netlik kazanmış durumda değil; fakat ölümünün yağ aldırma operasyonunu takip ettiği ileri sürülüyor

Kaynak: Haber Merkezi