Ünlü fenomen estetik uğruna canından oldu

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elena Larrea, geçtiğimiz günlerde liposuction (yağ aldırma) operasyonu geçirdi. Operasyonun ardından ise durumu kötüye giderek bir anda rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetti. Larrea'nın yaşadığı durum, pıhtının bacaklardan akciğerlere vurduğu nadir görülen bir vaka olarak adlandırıldı. Kan pıhtısına tam olarak neyin neden olduğu hala netlik kazanmış durumda değil; fakat ölümünün yağ aldırma operasyonunu takip ettiği ileri sürülüyor
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.