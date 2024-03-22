22 Mar 2024 - 23:30- Gündem G:

Halüsinasyon görüp otomobilin direksiyonuna müdahale etti! Takla atarak...

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Aksaray'da eşinin kullandığı otomobile halüsinasyon görüp müdahale etti. Kontrolden çıkan araba takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Halüsinasyon görüp otomobilin direksiyonuna müdahale etti! Takla atarak... mask
Halüsinasyon görüp otomobilin direksiyonuna müdahale etti! Takla atarak...
Halüsinasyon görüp otomobilin direksiyonuna müdahale etti! Takla atarak...
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Aksaray'da, eşi Yasin Kabakçı'nın (30) kullandığı otomobilde halüsinasyon gören Merve Kabakçı (24), 'tırın altına gireceğiz' diyerek direksiyona müdahalede bulundu. Kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole uçan otomobildeki Kabakçı çifti ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa’dan İstanbul’a gitmekte olan Yasin Kabakçı yönetimindeki 55 DG 919 plakalı otomobilin direksiyonuna, yan koltukta uyuyan eşi Merve Kabakçı, halüsinasyon görüp 'tırın altına gireceğiz' diyerek müdahale etti. Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada Yasin, eşi Merve ve çocukları Minanur (6) ile Elif Zümra Kabakçı (2), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Merve Kabakçı'nın polise verdiği ilk ifadede "Uyukluyordum ve bir anda tırın altına gireceğimizi düşünüp direksiyonu kırdım. Kazadan sonra halüsinasyon gördüğümü anladım" dediği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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22 Mar 2024 - 23:30 DHA Aksaray- Gündem

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