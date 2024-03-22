Gazipaşa'da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Tugay Kaya idaresindeki 07 HFF 14 plakalı motosiklet, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde karşıya geçmek isteyen Süleyman Göçeroğlu'na çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ardından Alanya Alaeddin Keykubat Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.