22 Mar 2024 - 23:21- Gündem G:

Gazipaşa'da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı

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Gazipaşa'da karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı

Gazipaşa'da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Tugay Kaya idaresindeki 07 HFF 14 plakalı motosiklet, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde karşıya geçmek isteyen Süleyman Göçeroğlu'na çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ardından Alanya Alaeddin Keykubat Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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22 Mar 2024 - 23:21 AA Antalya- Gündem

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