Hamdi Alkan'ın kızı hastalığı yüzünden kilo verdiğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla hastalığı yüzünden kilo verdiğini söyleyen Zeynep Alkan, 558 bin takipçili Instagram hesabında yaptığı bu paylaşımla endişe yaratmıştı. Zeynep Alkan, gündem olan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:



'HER GÜN BİRAZ DAHA İYİYİM'

"Hastalığımdan dolayı çok kısa bir sürede istemsiz kilo verdim. Spor ile kas yapma döneminde bu güzel olmadı. Hâlâ iyileşemedim ama her gün biraz daha iyiyim."

'TOPARLAYACAK'





Hamdi Alkan'dan ise kızının hastalığı hakkında ilk kez konuştu ve şunları söyledi: "Toparlayacak, endişe edilecek bir durum yok" diyerek cevap verdi.

Kaynak: Haber Merkezi