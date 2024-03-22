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Hamdi Alkan'ın kızı hastalığı yüzünden kilo verdiğini açıkladı

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Canan Hoşgör ve Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyada hesabında bir süre önce hastalandığını söyleyerek toplama sürecinde olduğunu açıkladı. Hamdi Alkan ise kızının hastalığı hakkında konuştu.

Hamdi Alkan'ın kızı hastalığı yüzünden kilo verdiğini açıkladı mask
Hamdi Alkan'ın kızı hastalığı yüzünden kilo verdiğini açıkladı
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla hastalığı yüzünden kilo verdiğini söyleyen Zeynep Alkan, 558 bin takipçili Instagram hesabında yaptığı bu paylaşımla endişe yaratmıştı. Zeynep Alkan, gündem olan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:


'HER GÜN BİRAZ DAHA İYİYİM'

"Hastalığımdan dolayı çok kısa bir sürede istemsiz kilo verdim. Spor ile kas yapma döneminde bu güzel olmadı. Hâlâ iyileşemedim ama her gün biraz daha iyiyim."

Hamdi Alkan'ın kızı hastalığı yüzünden kilo verdiğini açıkladı

'TOPARLAYACAK'

Hamdi Alkan'dan ise kızının hastalığı hakkında ilk kez konuştu ve şunları söyledi: "Toparlayacak, endişe edilecek bir durum yok" diyerek cevap verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, GÜN

22 Mar 2024 - 23:10 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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