Survivor All Star yeni bölüm fragmanı yine gündem oldu: Yunus Emre ve Aleyna dip dibe

Survivor All Star'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın akşam yayınlanacak Survivor All Star yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak.Ayrıca yeni bölüm fragmanına Aleyna ve Yunus Emre yakınlığı dikkatlerden kaçmadı.

Yeni bölümde oynanacak dokunulmazlık oyununun ödülü için ise Acun Ilıcalı "Sizi burdan alıyoruz.......Döndüğünüz zaman bana 'ya biz ne yaşadık' diyeceksiniz" Dokunulmaz oyununun ödülü ise şimdiden merak uyandırdı.

Fragmanda Yunus Emre ve Aleyna'nın yakınlıkları ise dikkatlerden kaçmadı. Fragmanı gören herkes yeni bölümü izlemek için sabırsızlanmaya başladı. Yunus Emre'nin eşi Geçtiğimiz günlerde canlı yayına “Aleyna'dan uzak dur” şeklinde yazmıştı. Yunus Emre ve Aleyna'nın yeni bölümde samimi bir şekilde konuştukları görülüyor. Bu duruma Yunus Emre'nin eşinin tepkisi de merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi