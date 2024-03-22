Tuba Ünsal iftar hesabını görünce çılgına döndü! "Geçirmişler de geçirmişler"

Şu sıralarda TRT1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde boy gösteren oyuncu Tuba Ünsal, iftar açmak için gittiği mekanda gelen hesaba isyan etti.
"GEÇİRMİŞLER DE GEÇİRMİŞLER"
Sarıyer'de yeni taşındığı eve komşu olan bir restorana çocukları ve iki çalışanıyla iftara giden ünlü oyuncu, gelen hesabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ünsal, konuyla ilgili açıklamasında "Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler. Ben kişi başı 5 salata söylemiyorum. 'Nasılsa bakmadan öder' diye düşündüler herhalde. Sonra arka masada fosur fosur sigara içtiler. Uyarınca da terbiyesizlikleri arttı da artı" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: SONDAKİKA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.