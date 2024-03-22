Cenaze kombiniyle sosyal medyada tepki topladı

61 yaşında vefat eden Bahar Öztan için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Safiye Soyman, Nuri Alço, Gökhan Güney ve Serdar Gökhan gibi ünlü isimler de katıldı.
Snobmagazin'in haberine göre, cenazeye katılan Safiye Soyman'ın kombini dikkat çekti. Soyman'ın tarzına sosyal medyada yorum yağdı.Cenaze töreni için fazla renkli bulan kullanıcılar özellikle kırmızı çanta, leoper desenli palto ve takma kirpiği çok fazla eleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.