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Cenaze kombiniyle sosyal medyada tepki topladı

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Türk sinemasının değerli isimlerinden Bahar Öztan yakalandığı kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılan Safiye Soyman kombiniyle tepki topladı.

Cenaze kombiniyle sosyal medyada tepki topladı mask
Cenaze kombiniyle sosyal medyada tepki topladı
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61 yaşında vefat eden Bahar Öztan için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Safiye Soyman, Nuri Alço, Gökhan Güney ve Serdar Gökhan gibi ünlü isimler de katıldı.

Snobmagazin'in haberine göre, cenazeye katılan Safiye Soyman'ın kombini dikkat çekti. Soyman'ın tarzına sosyal medyada yorum yağdı.Cenaze töreni için fazla renkli bulan kullanıcılar özellikle kırmızı çanta, leoper desenli palto ve takma kirpiği çok fazla eleştirdi. 

Cenaze kombiniyle sosyal medyada tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
# sonra, Sosyal, vefat, Bahar Öztan

22 Mar 2024 - 22:35 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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