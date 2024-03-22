Dr. Biner'den DİM TV Seçim Özel'de çarpıcı tespit: Alanya'da seçimin kaderini onlar belirleyecek

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, DİM TV Seçim Özel'in canlı yayın konuğu oldu.

Biner, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ve Gülser Yiğit ile DİM TV izleyicilerinin sorularını yanıtladı. İşte Dr. Biner'in açıklamalarından öne çıkanlar:

'ADAYLAR ARASINDA CİDDİ BİR EĞİTİM ADALETSİZLİĞİ VAR'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ adaylık teklif etti. Kafamdaki projeleri sunma fırsatı yakalayınca kabul ettim. Alanya’da adaletli bir seçim süreci yaşanmıyor. Adaylar arasında ciddi bir eğitim adaletsizliği var. Birikim adaletsizliği var. Yeryüzündeki en uzun eğitim olan tıp eğitimi aldım. 2 dili ana dilim gibi konuşuyorum. Dünyanın birçok ülkesinde kongrelerde eğitimler verdim. Binin üzerinde kitap okudum. Türk tarihiyle ilgili yazdığım ama henüz yayınlanmayan bir kitabım var.

'AFİŞE HARCANAN PARAYLA TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR FEN LİSESİ YAPILIRDI'

Adaylar arasında bütçe adaletsizliği var. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu adaletsizliğe dur demesi lazım. Hakan Tütüncü’nün 4 milyon TL sosyal medya harcaması olduğunu duydum. Bu çok korkunç bir rakam. Alanya’da afişe harcanan paralarla tam teşekküllü bir fen lisesi yapılabilirdi. Afiş yerine toplumun faydasına olacak şeylere para harcanması gerektiğini düşünüyorum.

'YATLAR İLE TUR TEKNELERİ YER DEĞİŞTİRMELİ'

Yatıyla tatile çıkan turist zengin turisttir. Dünyanın önde gelen ülkelerinde yat limanları şehrin göbeğinde olur. Şehre çok güzel gelir bırakır. Yat limanının şehir merkezinde olması Alanya’ya hem ekonomik hem görsel hem de nezihlik anlamında level atlatır. Alanya birinci lige çıkar. Tur tekneleri şehir merkezinde görüntü ve ses kirliliği yapıyor. Yatlar ile tur teknelerinin yerinin değiştirilmesi gerekiyor. Yeni bir proje yapılarak ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Böylelikle Alanya’ya bir vizyon kazandırılır.

'DİMÇAYI KAÇAK DEPOSU HALİNE GELMİŞ DURUMDA'

Dimçayı doğa harikası bir yer ama ciddi bir kaçak yapılaşma var. Dimçayı kaçak yapı deposu haline gelmiş durumda. Dimçayı’nı yap-işlet-devret modeliyle daha işlevsel bir hale getirmek istiyoruz. Alanyaport ismini verdiğimiz bir cazibe merkezine çevirmek istiyoruz. Venedik tarzında küçük gezi tekneleriyle donatmak istiyoruz.

'ALANYA’YA IŞIKSIZ MODERN ÇEVREYOLU KAZANDIRACAĞIZ'

Gelişmiş ülkelerde çevreyolunda trafik lambası olmaz. Alanya’dan Antalya’ya gidene kadar 60 tane trafik ışığı var. Hem vakit kaybı, hem nakit kaybı, hem de hava kirliliğine neden oluyor. Alanya’nın kanayan yarası çevreyolu. Çevreyoluna imar verilerek en büyük hata yapıldı. Çevreyoluna imar verilmemeli. Alanya’ya ışıksız modern çevreyolu kazandıracağız.

Alanya’da bu seçimde 110 bin Alanya, 125 bin Alanya dışı seçmen oy kullanacak. Bu seçimi belirleyecek iki şey var. Birincisi gençler. Gençler değişim istiyorlar. İkincisi ise küskün AK Parti seçmeni. İktidar partisinin Alanya’da adayının olmaması eksiklik. Cumhur İttifakı Başkan Adayı Adem Murat Yücel’i gönülden desteklemediklerini düşünüyorum. Aday çıkaramadıkları için küskün olduklarını düşünüyorum. Seçimin kaderini son genel seçimde AK Parti'ye oy veren 62 bin seçmen belirleyecek. Cemaat faktörü eskisi kadar etkili değil.

'TOPLUMLAR SARAYLARDAN YÖNETİLMEZ'

Alanya Belediyesi’nin 6-7 yıldır devam eden bir belediye sarayı inşaatı var. Toplumlar saraylardan yönetilmez. O dönem geride kaldı. Demokratik toplumlar artık teknoloji üzerinden yönetiliyor. Çevreyolunun kenarında yeni bir belediye sarayına gerek yok.

'ALANYA BURAM BURAM SANAT KOKMALI'

Belediye konservatuarı, kent orkestrası mutlaka olmalı. Kent meydanına amfi tiyatro yapma fikrimiz var. Avrupalı turist sanatı sever. Sanatsız bir Alanya düşünemiyorum. Alanya buram buram sanat kokmalı.

'ALANYA’NIN KORKUNÇ ŞEKİLDE KENT DİSİPLİNİNE İHTİYACI VAR'

Alanya’daki okulların çoğu eski yapı. Eski yapıdaki okulların şehir merkezinden kaldırılıp şehri daha yeşil hale getirmek gerekiyor. Alanya’nın acilen nefes almaya ihtiyacı var. Alanya’da tek tip mimari, tek tip tabela yapılması gerekiyor. Alanya’nın iyi bir şehir planlamasıyla kent disiplinin sağlanması gerekiyor. Alanya’nın korkunç şekilde kent disiplinine ihtiyacı var. Arıtmalara acilen çözüm bulunmazsa ciddi sağlık sorunları oluşacak. Turistlerden şehir vergisi alınması gerekiyor. Alanya bu kadar ucuz olmamalı. Gelip denizimize giren, yiyip içen turist günlük 1 Euro şehir vergisi ödemeli. Bu vergi de Alanya'nın güzelleştirilmesine harcanmalı.

'TARIMLA İLGİLİ GÜZEL PROJELERİMİZ VAR'

Alanya’da çok ciddi tarım yapılıyor. Tarım İlçe Müdürlüğü şehir merkezinden kaldırılmalı. Örneğin üretimin en yoğun olduğu Konaklı veya Payallar'a taşınmalı. Orada üretim planlaması yapmalı. Herkes istediğini ekememeli. Tarımla ilgili güzel projelerimiz var. Ata tohumlarını yaymamız gerekiyor. Köy üretimini devam ettirmemiz şart. Köylü üretecek, biz köye gidip yerinde belediye olarak ürününü satın alacağız. Üretici Alanya'ya ürününü getirerek masraf etmemiş olacak.

'ALANYA’YA TEKNOPARK KAZANDIRMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Alanya’ya TEKNOPARK kazandırmak boynumuzun borcu. Yeni dünya düzeninde donanımlı değilseniz hiç bir şey değilsiniz. Gençlerimizi yazılım yazmaya, teknolojiye alıştırmalıyız. Bu yüzden mevcut Alanya Belediyesi binasını TEKNOPARK'a dönüştüreceğiz.

'KENDİMİ SEÇİMİN KAZANANI OLARAK GÖRÜYORUM'

Seçimin sonucu ne olursa olsun ben bu seçimin kazananı olacağım. Koltuğa otururum, oturmam, o ayrı bir konu. Göstermiş olduğum performansla Alanya’ya bir renk getirdim. Ciddi bir ses getirdim. Belediye başkanlığı seçiminin parayla olmayacağını göstermiş olduk. Ben 25 yıldır Alanya'da yaşıyorum ve Alanya'yı çok seviyorum.

Alanya’nın gelişmesi için ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırım. (Şerife ÇOBAN)