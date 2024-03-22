Can pazarı! Selden 3 kadın kurtarıldı,1 çocuk kayıp

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Taşan dereden karşıya geçmeye çalışan 3 kadın güçlükle kurtarılırken, yanlarındaki Davut Kara (13) ise akıntılı suda kayboldu. Kurtarma anları kameralara yansıdı.

Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) ile yanlarındaki Davut Kara adlı çocuk bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada sular yükseldi. Suda mahsur kalan 4 kişi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Akıntılı suda mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için bölgedeki vatandaşlar seferber oldu. Taşkın suya kapılan kadınlardan Sadiye, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan vatandaşların suya halat atmasıyla güçlükle kurtarılarak araçlarla hastaneye kaldırıldı. Dehşet anların yaşandığı kurtarma olayı cep telefonu kameralarına yansırken, suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, küçük çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı. Sele kapılanların kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA