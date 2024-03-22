Korkunç zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi

Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan 3 şehirlerarası otobüs, 5 tır, 4 otomobil ve 2 hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışık yanmasının ardından buzlanmadan dolayı duramayarak çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.