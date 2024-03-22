22 Mar 2024 - 22:21- Gündem G:

Korkunç zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi

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Nevşehir'de buzlanmanın etkisiyle 14 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Korkunç zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi mask
Korkunç zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi
Korkunç zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi
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Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan 3 şehirlerarası otobüs, 5 tır, 4 otomobil ve 2 hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışık yanmasının ardından buzlanmadan dolayı duramayarak çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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22 Mar 2024 - 22:21 - Gündem

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