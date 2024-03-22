22 Mar 2024 - 22:18- Gündem G:

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıttı! 3,5 milyon dolandırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 3,5 milyon dolandıran şüpheli tutuklandı.

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıttı! 3,5 milyon dolandırdı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K'nin telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliye yaklaşık 3 milyon 500 bin lira ve ziynet eşyası verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, parayı elden alan şüphelinin yabancı uyruklu S.E.H. olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde olduğu tespit edilen zanlı, ekiplerce yakalanarak Antalya'ya getirildi.

Zanlıdan elde edilen 291 bin 200 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
# Antalya, dolandırıcılık, Polis, Şüpheli, çalışma

22 Mar 2024 - 22:18 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya'nın en uğrak yerlerinden biriydi; alev alev yandı mask
Alanya'nın en uğrak yerlerinden biriydi; alev alev yandı
Tren traktörle çarpıştı! Sürücü yaralandı mask
Tren traktörle çarpıştı! Sürücü yaralandı
Kara yolunu su bastı mask
Kara yolunu su bastı
Feci kaza! İşçi servisi ile tır kafa kafaya çarpıştı mask
Feci kaza! İşçi servisi ile tır kafa kafaya çarpıştı
Alanya'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutmuştu: Olayda son dakika gelişmesi... mask
Alanya'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutmuştu: Olayda son dakika gelişmesi...
Cübbeli Ahmet'ten cemaatte tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi mask
Cübbeli Ahmet'ten cemaatte tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber