Başkan Yücel ve Meclis Üyesi adaylarından huzurevine ziyaret

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclis Üyeleri, ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılar Haftası” ile ilgili Alanya Huzurevi’ni ziyaret etti. Başkan Yücel ve ekibi, huzurevi sakinleri ile sohbet edip karanfil dağıttılar. Huzurevi sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Yücel ve meclis üyesi adayları, en kısa sürede çözüm sözü verdiler. Huzurevi sakinlerinin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen otobüs sorunununAntalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu söyleyen Başkan Yücel, “Alanya’da da Antalya’da da Cumhur İttifakı’nı iktidara taşıdıktan hemen sonra başta otobüs sorunu olmak üzere tüm problemleri tek tek çözeceğimizden şüpheniz olmasın” dedi. Başkan Yücel daha sonrasında huzurevi sakinlerinin açmış olduğu elişi sergisini de gezdi.

Kaynak: Haber Merkezi