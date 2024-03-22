Başkan Yücel ve Meclis Üyesi adaylarından huzurevine ziyaret

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclis Üyeleri, ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılar Haftası” ile ilgili Alanya Huzurevi’ni ziyaret etti. Başkan Yücel ve ekibi, huzurevi sakinleri ile sohbet edip karanfil dağıttılar. Huzurevi sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Yücel ve meclis üyesi adayları, en kısa sürede çözüm sözü verdiler. Huzurevi sakinlerinin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen otobüs sorunununAntalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu söyleyen Başkan Yücel, “Alanya’da da Antalya’da da Cumhur İttifakı’nı iktidara taşıdıktan hemen sonra başta otobüs sorunu olmak üzere tüm problemleri tek tek çözeceğimizden şüpheniz olmasın” dedi. Başkan Yücel daha sonrasında huzurevi sakinlerinin açmış olduğu elişi sergisini de gezdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.