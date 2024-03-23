Şahin 'Değişim ve Gelişim Yürüyüşü’nü mahşeri kalabalıkla gerçekleştirdi

DİM TV'den de canlı yayınlanan yürüyüş saat 14.00 itibari ile Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden başladı. İskele Şelale önünde sonlandırılan 'Değişim ve Gelişim Yürüyüşü’ne İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve binlerce Alanyalı katıldı.

“En büyük başkan bizim başkan” ve “Alanya seninle gurur duyuyor” sloganları eşliğinde coşkulu kalabalık eşliğinde yürüyüşünü tamamlayan İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, İskele Şelale önünde katılımcılara hitap etti.

‘MEHMET BAŞKANI SİZE EMANET EDİYORUM’

Buradaki program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından meclis üyesi adayları tek tek sahneye davet edildi. Programın açılış konuşmasını

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, gerçekleştirdi.

“Alanya’nın iyi, cesur ve güzel insanlarını selamlıyorum” diye sözlerine başlayan Karacan, “Maşallah buralara sığmamışız deniz kenarı da balkon da dolu. Seçimlere başlarken kıymetli başkanımızın bugüne kadar neler yaptığına Alanya’ya neler kattığına baktık. Birbirinden kıymetli meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla yola çıktılar. Baktık ki görev aldığı dönemlerde o kadar kısıtlı imkan olmasına rağmen üstüne vazife olmadığı halde bir çok şeyi yapmış. Alanya için kendini feda etmiş, risk almış. Görevini en iyi yapabilmek dadına Alanya’da her şeyi yapmış Mehmet Şahin’i üzerimize düşeni yaptık aday yaptık. Görüyoruz ki iyi yapmışız. Bu meydanlar dolmuş. Alanya’nın vatan severleri iyi insanları biz üzerimize düşeni yaptık Mehmet başkana görev verdik. Siz de 31 Martta üzerinize düşeni yapın başkan yapın. Bizde kalsın Alanya. Çok kıymetli adayımız Mehmet Şahin’i önce Allah’a sonra size emanet ediyorum” dedi.

Şahin’in değişim yürüyüşündeki mahşeri kalabalığı gören Karacan, “Alanya halkı Mehmet Şahin’e sahip çıktı” diyerek konuşmasını tamamladı.

‘DEĞİŞİM YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ALANYA İÇİN KALBİ ATAN DOSTLARIMIZLA YAPIYORUZ’

“Her Şey Alanyamız İçin” diyen Şahin burada yaptığı konuşmada, “Maşallah, maşallah. Allah hepinizden razı olsun. Ben inanın çok duyguluyum. Beni hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Gene Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun var olun. Değerli il başkanım sağ olsun kalkmış gelmiş bizlere hitap etti burada ona da teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle değişim mitingimize değişim yürüyüşümüze hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bakın biz değişim yürüyüşümüzü Alanya için kalbi atan, Alanya’yı seven dostlarımızla yapıyoruz. Bakın belediye işçilerimizi zorlamıyoruz. Bizim arkamızda ne belediye var ne büyükşehir var. Sizler varsınız. Alanya halkımız var. İnanın bize gösterdiğiniz bu teveccüh sorumluluğumuzu arttırıyor. Ben ve arkadaşlarımızı daha çok teşvik ediyor.

‘İŞTE BEN BURAYA ALANYA HALKINA GÜVENİYORUM’

71 tane projemizle Alanya’mızı Allah’ın izniyle şaha kaldıracağız. İnancımızdan ödün vermeden Alanya’mızı huzurlu bir dünya kenti yapacağız. Bunun için geliyoruz arkadaşlar. Ben 2 yıl öne adaylığımı açıkladığımda ne dediler ‘Partisi yok, nereden aday olacak’ dediler. Sonra ne dediler biliyor musunuz? ‘Kime güveniyor’ dediler. İşte ben buraya güveniyorum. Alanya halkına güveniyorum. Doğru yere güvenmişim. İnanın 10 yıllık ALTSO Başkanlığım dönemimde bize güvenen insanların itibarını önemsedim. Hep ne dedik? ‘Biz devletimizin gücünü kullandık’. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ama devletimizin gücünü Alanya’mız için kullandık. Yaylarımıza ambulans için kullandık. Konaklı ve Mahmytlar’a noter için kullandık. Üniversitenin kurulumu için meşaleyi yaktık. İki tane okul yaptık. Hiçbir zaman kendimiz için kullanmadık. Sizleri mahcup edecek bir işin içerisinde olmadık. Bakın hayatımda. Bey tül malla uğraşmadık. Eğer benim hayatımda orman, hazine, hale varsa ben bugün Alanya halkından özür dileyerek adaylıktan çekileceğim.

‘BENİM ARKAMDA SADECE ALANYA HALKI VAR’

Şimdi görüyoruz siyasi tahammülsüzlük var. Görüyoruz afişlerimizi kesiyorlar. Gökbel’de başladı. Şimdi de burada kesiyorlar. Bu çaresizliktir arkadaşlar. Çaresiz insanlar afiş keser. Belediye başkanımız katıldığı bir canlı yayında eğer diğer adaylar da isterse afişleri kaldırım demiş. Yav dedim bundan en çok zarar gören benim. En çok benim afişlerim kesiliyor. Ne benim arkamda büyükşehir var nede Alanya Belediyesi var. Sizler varsınız sadece.

‘2 GÜN SONRA BELEDİYE BAŞKANI OTOBÜS KOYDURMUŞ’

Bir ay önce Sapadere’ye gittik, bizden bir halk otobüsü istediler. Ben de UKOME ile görüşür size bir otobüs ayarlamaya çalışacağım dedim. Biliyorum mazot parası da arttı taşımacılar da para kazanamıyor. Olmadı ‘yetkimiz var servis koyarız' dedik. 2 gün sonra aradılar ‘Başkanım, belediye başkanı bize otobüs gönderdi’ dediler. Seçime 1 ay kala. 'Keşke bana 10 yıl önce gelseydiniz' dedim. Demek ki yapılabiliyormuş. Şimdi biz ne dedik. Kent meydanları yapacağız. Buraya bir kent meydanı oluşturacağız dedik. Geçen gün belediye başkanı kent meydanı projesini açıkladı. Arkadaşlar bu açıkladığınız projeler, temel atmalar, asfaltlara yaptığınız geçici yamalar insanlar buna inanmaz. 10 yıl önce yapacaktınız.

‘BUNUN ADI ÇARESİZLİK’

Şimdi ne diyorlar çaresiz… Büyükşehir engel oldu. Büyükşehir benim babamın oğlu değil. Değişik patilerin genel başkanları, başkan yardımcıları, milletvekilleri geldi çiçeklerle kapıda karşıladık kapıda uğurladık. Yav büyük şehir neyi engelledi. Caddeleri istedin verdi. Sahilleri istedin verdi. Bizim kimsenin şahsıyla işimiz yok. Ama halkın gözünün içine bakarak da bunlar yapılmaz arkadaşlar. 108 meclis toplantısı olmuş 62 tanesine belediye başkanımız katılmış. Hangilerine katılmış. 200 tane plan tadilatı yapılmış onlara katılmış. Bunları çıkalım konuşalım dedik. Kimseyle şahsi bir meselemiz yok. Ve şunu soracaktım. ‘Alanya’mızın, belediyenin ne kadar arsasını sattı’ Bunu öğrenmek istiyorum dedim. İstediğin kanalda istediğin gazetecilerle canlı yayın yapalım dedim. Hodri meydan dedim. DEVAM EDECEK…