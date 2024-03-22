22 Mar 2024 - 21:46- Gündem G:

Mehmet Şahin'in 'Değişim ve Gelişim Yürüyüşü' başladı

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, bugün 'Değişim ve Gelişim Yürüyüşü'nü başlattı

Mehmet Şahin'in 'Değişim ve Gelişim Yürüyüşü' başladı mask
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Halkla kucaklaşmalarına ara vermeden devam eden ve halk desteğini her geçen gün arttıran İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, bugün 'Değişim ve Gelişim Yürüyüşü'nü başlattı.

'Her Şey Alanyamız İçin' sloganıyla Değerli hemşehrilerim, 'Her Şey Alanyamız İçin' diyerek çıktığımız bu yolda, Alanyamızda değişimi ve gelişimi başlatmak üzere 23 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 14.00'te Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünde buluşarak başlatacağımız ve İskele Şelale önünde sonlandıracağımız Değişim Yürüyüşümüze hepinizi davet ediyorum. Kimseyi ayırt etmeyen, ortak aklı merkezine alan, ideolojiden ve siyasetten uzak, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve kararlı bu halk hareketimize hepinizi davet ediyorum. Özellikle kadınlarımızı ve gençlerimizi mutlaka bekliyorum. Saygı ve selamlarımla. Her Şey Alanyamız İçin." demişti.

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22 Mar 2024 - 21:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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