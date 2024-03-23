Mehmet Şahin'den dev yürüyüş ve miting

DİM TV'den de canlı yayınlanan yürüyüş saat 14.00 itibari ile Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden başladı. İskele Şelale önünde sonlanan yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. “Her Şey Alanyamız İçin” diyen Şahin, “Kimseyi ayırt etmeyen, ortak aklı merkezine alan, ideolojiden ve siyasetten uzak, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve kararlı bu halk hareketimize katılan herkese teşekkür ediyorum” diyerek yürüyüşün startını verdi. Yürüyüşün ardından Şahin, dev bir mitingde halka seslendi