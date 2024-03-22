Mehmet Şahin'den Alanya'ya 'Değişim ve Gelişim Yürüyüşü' daveti

Halkla kucaklaşmalarına ara vermeden devam eden ve halk desteğini her geçen gün arttıran İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, 23 Mart Cumartesi günü düzenleyeceği 'Değişim ve Gelişim Yürüyüşü'ne tüm Alanya halkını davet etti.

'Her Şey Alanyamız İçin' sloganıyla çıktığı yolda gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanıp desteklenen Şahin, Alanya halkıyla yapacağı coşkulu yürüyüşe ilişkin şöyle konuştu:

ŞAHİN: HEPİNİZİ HALK HAREKETİMİZE DAVET EDİYORUM

"Değerli hemşehrilerim, 'Her Şey Alanyamız İçin' diyerek çıktığımız bu yolda, Alanyamızda değişimi ve gelişimi başlatmak üzere 23 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünde buluşarak başlatacağımız ve İskele Şelale önünde sonlandıracağımız Değişim Yürüyüşümüze hepinizi davet ediyorum. Kimseyi ayırt etmeyen, ortak aklı merkezine alan, ideolojiden ve siyasetten uzak, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve kararlı bu halk hareketimize hepinizi davet ediyorum. Özellikle kadınlarımızı ve gençlerimizi mutlaka bekliyorum. Saygı ve selamlarımla. Her Şey Alanyamız İçin."