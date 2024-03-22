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ANAP Alanya'da Başkan Yücel'in yanında

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Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ramazan Durdu Söyler, gerçekleşecek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na sonsuz destek vereceklerini söyledi

ANAP Alanya'da Başkan Yücel'in yanında mask
ANAP Alanya'da Başkan Yücel'in yanında
ANAP Alanya'da Başkan Yücel'in yanında
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31 MART Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alan Anavatan Partisi (ANAP), Alanya’da da Cumhur İttifakı’na desteğini düzenlediği törenle açıkladı. Törene, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök, Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler, meclis üyesi adayları ve çok sayıda Cumhur İttifakı destekçisi katıldı.


“HİZMETLERİN DAHASI İÇİN CUMHUR İTTİFAKI DİYECEĞİZ”


Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ramazan Durdu Söyler, gerçekleşecek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na sonsuz destek vereceklerini söyledi. Söyler, “Başkanımızı tanıyoruz, biliyoruz. Yıllardır Alanya’ya eşsiz hizmetler kazandırdı. Yeni dönemde de bu hizmetlerin dahası için başkanımıza ve ekibine olan desteğimizi gösterecek, kendisini ve ekibini yeni dönemde de Alanya Belediyesi’nin başında göreceğiz” diye konuştu.


BAŞKAN YÜCEL: “BİRLİĞİN GÜCÜYLE KAZANACAĞIZ, KARARLIYIZ”


Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel de, “Anavatan Partisi’nin tüm kıymetli kadrolarına ve üyelerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah’ın izni, birliğin gücüyle 31 Mart Yerel Seçimlerinden de zafer ile çıkacağımızdan şüphemiz yok. Birliğin gücüyle, birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. Ayırmadan ayrıştırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığı’na yeni atanan Sayın Ramazan Durdu Söyler'e de yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Mar 2024 - 21:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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