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Kate Middleton'dan kötü haber: Kansere yakalandığını açıkladı

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Nerede olduğu hakkında çok fazla spekülasyonlarla gündemden düşmeyen isim Galler Prensesi Kate Middleton kansere yakalandığını açıkladı.

Kate Middleton'dan kötü haber: Kansere yakalandığını açıkladı mask
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Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kansere yakalandığı açıklandı. Ancak hangi tür kansere yakalandığı ve hangi aşamada olduğu gibi ayrıntıların paylaşılmayacağı ifade edildi. 

Windsor'da çekilen video mesajda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberin büyük bir şok olarak geldiğini ve ailesinin  iyiliği için bunu gizli tutmak için ellerinden geleni yaptığını açıkladı.

'İYİLEŞMEME YARDIMCI OLACAK ŞEYLERE ODAKLANIYORUM'


Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.

Kaynak: NTV

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22 Mar 2024 - 21:21 - Dünya

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