Kate Middleton'dan kötü haber: Kansere yakalandığını açıkladı

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kansere yakalandığı açıklandı. Ancak hangi tür kansere yakalandığı ve hangi aşamada olduğu gibi ayrıntıların paylaşılmayacağı ifade edildi.
Windsor'da çekilen video mesajda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberin büyük bir şok olarak geldiğini ve ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için ellerinden geleni yaptığını açıkladı.
'İYİLEŞMEME YARDIMCI OLACAK ŞEYLERE ODAKLANIYORUM'
Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.