Rusya'da terör saldırısı! Konser salonu kan gölüne döndü... IŞİD üstlendi

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Rus basını saldırının yapıldığı salonda yangın çıktığını duyurdu.

Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Uzun namlulu silah taşıyan saldırganların konser salonu girişinde sivillere ateş açtığı görüntüler de sosyal medyada yer aldı.

Saldırganların kaçmaya çalışırken cam kenarına yanaşan kişilere defalarca ateş açtığı görüldü.

EN AZ 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus basınında yer alan haberlere göre saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Konser salonundaki 100 kişi tahliye edildi. Saldırının ardından yangın çıkan binaya ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, olayın hemen ardından bir kriz merkezi kurulduğunu duyurdu. Güvenlik çemberine alınan bölgedeki tüm etkinlikler de iptal edildi. Saldırganların yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

"GÖRÜNTÜLER ÇOK KORKUNÇ VE İZLEMESİ ZOR"

Yaşanan saldırıya 'terör saldırısı' olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tüm dünyanın bu saldırıyı kınaması gerekiyor" denildi. ABD'den gelen açıklamada ise "Görüntüler çok korkunç ve izlemesi zor. Korkunç silahlı saldırının kurbanlarının acısını paylaşıyoruz, zor bir gün" ifadeleri kullanıldı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞ

ABD Büyükelçiliğinin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Moskova'daki vatandaşlarını konser salonlarından uzak durmasını konusunda uyardığı ortaya çıktı.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’da konser salonuna yapılan saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı.



BAKAN FİDAN TERÖR SALDIRISINI KINADI

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüşerek, Moskova'daki terör saldırısını kınadı.

MEDVEDEV: 'ÖLÜME ÖLÜM'

Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

Terör örgütü IŞİD, Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti.

UKRAYNA RUSYA'YI SUÇLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamada da, saldırının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon" olduğu iddia edildi. Açıklamada olayın Ukrayna'ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Kaynak: MYNET