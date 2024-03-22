22 Mar 2024 - 21:14- Dünya G:

Rusya'da neler oluyor? Konser salonuna silahlı saldırı

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Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

Rusya'da neler oluyor? Konser salonuna silahlı saldırı mask
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Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Rus basını saldırının yapıldığı salonda yangın çıktığını duyurdu.

Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: MYNET
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22 Mar 2024 - 21:14 - Dünya

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