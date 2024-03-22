3 kadın sel sularına kapıldı; 1 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu

kşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) ile yanlarındaki Davut Kara adlı çocuk bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada sular yükseldi. Suda mahsur kalan 4 kişi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Taşkın suya kapılan kadınlardan Sadiye, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan vatandaşların suya halat atmasıyla güçlükle kurtarılarak araçlarla hastaneye kaldırıldı. Suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, küçük çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA