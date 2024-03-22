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Türk gezgin ölümden döndü: 13 saat işkence gördü

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Dünyayı gezen Türk gezgin Melih Bektaş gezmeye gittiği Malezya'da resmen ölümden döndü.

Türk gezgin ölümden döndü: 13 saat işkence gördü mask
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Dünyayı gezen Türk gezgin Melih Bektaş, Malezya'da resmen ölümden döndü.  Çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak geniş bir hayran kitlesine sahip  Bektaş başına gelenleri şu şekilde anlattı: 

'ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

"Beni bir Hindu tapınağına getirdiler ve 2 bin dolar dolar istediler. Paramın olmadığını söylediğimde içlerinden biri sol tarafıma yumruk atıp çantama doğru hamle yaptı. Ben de refleksle çantamı kavradım. Bu sırada 5 kişi topluca bana saldırmaya başladı. Enseme çizik attılar, sırtıma ve sağ baldırıma bıçakla vurmaya başladılar. Darbeleri almaya başlayınca çantayı bıraktım ve onlar da saldırmayı bıraktı. Böylece beni 13 saat boyunca tutacakları süre başlamış oldu. Biraz da artık ölümü kabullenmiştim çünkü hepsinin gerçek yüzünü görmüştüm. Beni öldüreceklerini düşünüyordum.

'BAŞIMDA NÖBET TUTANLAR VAR'

Adamlar beni oradan alıp bir kaportacıya götürdüler. Götürdükleri yerde dışarıyı göremiyordum. Başımda nöbet tutanlar vardı. Orada da uzun bir süre tutuldum. Şahıslar bu sırada kredi kartından para çekmeye çalışıyorlardı. Hatta bankamın uygulamasını indirip bana internet bankacılığını açtırmaya bile çalıştılar.”

GÖZÜ BAĞLI BİR ŞEKİLDE BIRAKTILAR

Melih Bektaş, sonrasında soyguncuların kendilerini gözü bağlı şekilde bıraktıklarını söyledi ve polisler birlikte bazı çete üyelerini tespit ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Mar 2024 - 20:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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