Son dakika: Lütfü Savaş'a saldırı gerçekleştirildi

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi büyük tepki çekmişti. Savaş'ın adaylığının iptal edileceği iddia edilse de Lütfü Savaş adaylığını korumuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Samandağ'a konuşma yapmak için giden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Savaş, konuşması sırasında saldırıya uğradığı iddia edildi.
Paylaşılan videoda Lütfü Savaş, gencin saldırısından sonra yanındakiler ile birlikte yere düştü. Savaş'a saldıran gencin psikolojik rahatsızlığa sahip olduğu iddia edildi.
Lütfü Savaş'a saldıran genç çevreden uzaklaştırılırken Savaş konuşmasına devam etti.
Kaynak: ONEDİO
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.