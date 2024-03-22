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Cem Yılmaz aşka geldi

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Hem işiyle hem de özel hayatıyla gündem olan ünlü komedyen Cem Yılmaz sevgilisi Necla Karahalil ile yemek yaptığı anlar sosyal medya hesabından paylaştı.

Cem Yılmaz aşka geldi mask
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İşiyle olduğu kadar İlişkileriyle de sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Karahalil ile yemek yaptı ve o anları da  "Gülümseyin Necolandınız" notuyla  sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta herkes topuklu ayakkabının kim olduğunu bulmaya çalışmıştı. Çok geçmeden o ismin Necla Karahalil olduğu ortaya çıkmıştı. Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Karahalil, Yılmaz'dan 13 yaş küçük. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, Yer

22 Mar 2024 - 19:37 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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