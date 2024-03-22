Cem Yılmaz aşka geldi

İşiyle olduğu kadar İlişkileriyle de sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Karahalil ile yemek yaptı ve o anları da "Gülümseyin Necolandınız" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta herkes topuklu ayakkabının kim olduğunu bulmaya çalışmıştı. Çok geçmeden o ismin Necla Karahalil olduğu ortaya çıkmıştı. Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Karahalil, Yılmaz'dan 13 yaş küçük.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.