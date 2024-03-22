Cem Yılmaz aşka geldi

İşiyle olduğu kadar İlişkileriyle de sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Karahalil ile yemek yaptı ve o anları da "Gülümseyin Necolandınız" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta herkes topuklu ayakkabının kim olduğunu bulmaya çalışmıştı. Çok geçmeden o ismin Necla Karahalil olduğu ortaya çıkmıştı. Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Karahalil, Yılmaz'dan 13 yaş küçük.

Kaynak: Haber Merkezi