22 Mar 2024 - 19:41- Gündem G:

Şüpheli ölüm! Sulama havuzunda bulundu

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Manisa'da bir çiftçinin sulama havuzunda cansız bedenine ulaşıldı.

Şüpheli ölüm! Sulama havuzunda bulundu mask
Şüpheli ölüm! Sulama havuzunda bulundu
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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çiftçi Mustafa Koçyiğit (62), tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu. 

Köprübaşı'nın Karabük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Koçyiğit, bu sabah çalışmak için tarlasına gitti. Koçyiğit'ten uzun süre haber alamayan yakınları, kendisine de ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Koçyiğit'i sulama havuzunda bulup, sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Havuza düştüğü sanılan Koçyiğit'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA
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22 Mar 2024 - 19:41 - Gündem

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