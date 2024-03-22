22 Mar 2024 - 19:29- Gündem G:

CHP Alanya'dan flaş pankart hamlesi! Suç duyurusunda bulundu

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CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Genel Başkan Özgür Özel'in mitinginde pankart açılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

CHP Alanya'dan flaş pankart hamlesi! Suç duyurusunda bulundu mask
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Başkan Kandemir, açıklamasında şunları söyledi: "Bilindiği üzere, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımlarıyla 18 Mart Pazartesi günü bir açık hava toplantısı düzenlenmişti. Bu toplantı sırasında, 4 ayrı provokasyon girişimi olmuş, bunlardan birisinde 2 ayrı kişi ellerinde 2 provakatif pankart açmışlar, bu durumun 3. Bir kişi tarafından kayda alındığı ve bu kaydın bir partinin eski ilçe başkanı tarafından sosyal medyada dolaşıma sokularak yandaş bazı internet haber sitelerinde yayına sokulduğu görülmüştü. Sonrasında edinilen bilgiler de bir araya getirilerek, konuyla ilgili olarak 21.03.2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu dilekçemizde; Bütün alanın kameralarla izlendiği belirtilerek, söz konusu pankartı açanların, açılan pankartları kayda alanların, alınan kaydı ulaştırılanların, kaydı provakatif kullanım talimatıyla dağıtanların tespit edilerek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan cezalandırılmaları talep edilmiştir." (CHP Alanya BÜLTEN)
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22 Mar 2024 - 19:29 - Gündem

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